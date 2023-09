Eurofighter-Untersuchungsausschuss Geldwäsche und Falsch­aussage? Ex-Magna-International-Chef vor Grazer Gericht Graz - Der einstige Magna-International-Chef Siegfried Wolf sowie der ehemalige Magna Vorstand Hubert Hödl müssen nun vor Gericht aussagen. Laut "Kronen Zeitung" wird ihnen Geldwäsche vorgeworfen. Einer der Angeklagten soll zudem eine fälschliche Beweisaussage im U-Ausschuss getätigt haben. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (206 Wörter) © 5min.at

Die Ermittlungen hinsichtlich unzulässiger Zahlungsflüsse betreffend des Erwerbs der von EADS produzierten Abfangjäger laufen bereits seit Jahren. Bei dieser Aktion soll auch Siegfried Wolf beteiligt gewesen sein. Anfang des Jahres 2020 wurde im Zuge der Ermittlungen zum Eurofighter-Fall sein Handy beschlagnahmt.

Gold in die Schweiz gebracht

Laut Berichten der “Kronen Zeitung” soll der Angeklagte einen Betrag, es dürfte sich dabei um mehrere Millionen handeln, in Gold getauscht haben. Anschließend sei dieses in die Schweiz transportiert worden sein. Laut WKStA soll der Aufbewahrungsort geheim gehalten worden sein. Es soll sich dabei um Vermögensbestandteile von etwa 6,8 Millionen Euro gehandelt haben. Der Betrag soll aus Veruntreuungen von EADS Deutschland GmbH hervorgehen. Diese seien durch vermeintliche Verträge zuvor an Gesellschaften und Stiftungen überwiesen worden, welche auf Wolf zurückzuführen wären.

Der zweite Vorwurf

Neben der Veruntreuung von Geldern wird dem Angeklagten eine Falschaussage im Eurofighter-Untersuchungsausschuss vorgeworfen. Auch Hubert Hödl muss sich aufgrund einer ihm vorgeworfenen Falschaussage vor Gericht rechtfertigen.

Vor Grazer Gericht

Der Prozess soll im Grazer Landesgericht für Strafsachen stattfinden. Ein Datum ist bisher noch nicht bekannt. Den Verteidigern der beiden Angeklagten steht es bislang noch frei, Einspruch zu erheben. Bis es zu einem Urteil kommt, gilt die Unschuldsvermutung.