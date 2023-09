Bereits am 28. Mai

Junger Klagen­furter starb an Drogen

Klagenfurt - Bereits am 28. Mai 2023, mittags, wurde ein 22-jähriger Klagenfurter leblos in der Wohnung seines Bekannten (36) in Klagenfurt von diesem aufgefunden. Laut Ermittlungen hat der Verstorbene die Nacht bei seinem Bekannten verbracht.

