Ach du lieber Himmel

Täter brachen in Pfarramt ein: Sie flüchteten ohne Beute

Wolfsberg - Derzeit unbekannte Täter drangen am 5. Juni 2023 in der Zeit von 2 Uhr bis 7.50 Uhr in ein Pfarramt im Bezirk Wolfsberg ein. Sie suchten nach Wertgegenständen.

