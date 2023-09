Österreichweit

Schockierende Wochen­bilanz: Verkehr­sunfälle forderten sieben Todes­opfer

Steiermark/Österreich - In der vergangenen Woche verstarben zwei Klein-Lkw-Lenker, zwei Pkw-Lenker, ein Moped-Lenker, ein Fahrrad-Lenker und ein Pkw-Mitfahrer bei sechs Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es zudem am Samstag in Salzburg, bei dem zwei Personen getötet wurden. Vorrangverletzung sowie in je einem Fall nicht angepasste Geschwindigkeit und Überholen waren die vermuteten Unfallursachen.

von Elisa Auer

© Pexels