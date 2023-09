Er hatte eine Waffe dabei Kärntner Student sitzt wegen Spionage in Iraner Gefängnis Kärnten/Iran - Ein 27-jähriger Kärntner sitzt derzeit im Iran in Haft. Er wurde mit einer Waffe erwischt und wegen Spionage verurteilt. Und das zu 7,5 Jahren Haft. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (250 Wörter) © pixabay

Vergangenen Sommer war ein Kärntner Student in den Iran eingereist. Mit dabei hatte er eine Waffe, berichtet die “Kleine Zeitung”. Dieses Mitbringsel wurde ihm zum Verhängnis und er sitzt nun in Haft.

Wurde als vermisst gemeldet

Im Sommer des Vorjahres soll der 27-Jährige in einem schlechten Gemütszustand gewesen sein. Seine Eltern meldeten ihn daraufhin als vermisst. Bei der iranischen Botschaft in der Türkei suchte er um ein Visum an, dieses bekam er, erzählt der Anwalt der Eltern, Georg Schuchlenz, dem Medium gegenüber. Der Kärntner Student wollte eigentlich mit seinem Auto den Iran passieren, um dann über Pakistan nach Indien zu gelangen. Doch im Oktober wurde seine Reise vorzeitig beendet.

Er hatte eine Waffe im Auto

Der Kärntner hatte eine, auf ihn eingetragene Waffe, im Auto. Sowie auch Nachtsichtgeräte, die er wegen seines Studiums besaß. Gleich beim Grenzübertritt in den Iran wurde er dann verhaftet. Wegen Spionage wurde der 27-Jährige im Februar zu 7,5 Jahren Haft verurteilt. Ein Urteil, welches Schuchlenz stark kritisiert. “Der 27-Jährige ist unschuldig und wurde zu Unrecht verurteilt”, meint er zur “Kleinen Zeitung”. Der Student hat einen iranischen Anwalt, der eine Berufung des Urteils bewirken will. Momentan befindet sich er sich in der Stadt Maku in einer Haftanstalt, dort soll er sich eine Zelle mit 48 Personen teilen. Laut dem Medium soll die Botschaft, sowie die Mitarbeiter in Wien mit der Familie in Kontakt stehen. Der österreichische Botschafter soll auch bereits fünf Haftbesuche abgestattet haben.