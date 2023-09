In Kärnten Gefährliche Begeg­nung in Bad Eisen­kappel: Gift­schlange atta­ckiert Hunde Eisenkappel - Gefahr für Mensch und Tier: In Bad Eisenkappel ereignete sich kürzlich ein Vorfall, bei dem zwei Hunde von einer Hornviper gebissen wurden. Dank der schnellen Reaktion des Hundebesitzers und der Reptilienexpertin Helga Happ konnten beide Hunde überleben. Happ warnt jedoch davor, dass solche Bisse insbesondere für ältere Menschen, Kinder, kranke Personen und Tiere lebensgefährlich sein können. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (243 Wörter) © Franz Wurmitzer

Bei einem Gespräch mit 5 Minuten erzählt Helga Happ: Als die Hunde von der giftigen Schlange gebissen wurden, handelte der besorgte Hundebesitzer umgehend und fing die Hornviper ein. “Er schickte mir ein Foto des Reptils. Ich erkannte sofort, dass es sich um eine Hornviper handelte”, so Happ gegenüber 5 Minuten. Happ erkannte die Gefahr und wusste, dass deren Biss für Tiere lebensgefährlich sein kann.

Ein passendes Serum zur Hilfe

Entschlossen handelte die Reptilienexpertin und brachte dem Hundebesitzer unverzüglich ein passendes Serum, welches von einem Tierarzt einem der Hunde verabreicht werden konnte. Da dieser Hund den ersten Biss erlitt und somit mehr Gift abbekam, war eine schnelle medizinische Behandlung von entscheidender Bedeutung.

Beide Hunde haben überlebt

Glücklicherweise überlebten beide Hunde den Vorfall und erholten sich dank der schnellen Reaktion und der fachkundigen Hilfe von Helga Happ und dem Tierarzt. Um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten, setzte Happ die gefangene Schlange an einer abgelegenen Stelle auf der anderen Seite des Flusses aus, weit weg von jeglicher menschlicher Besiedlung.

Vorsicht vor giftigen Schlangen

In Anbetracht dieses Vorfalls appelliert Happ an die Öffentlichkeit, insbesondere an ältere Menschen, Kinder und kranke Personen, äußerste Vorsicht im Umgang mit giftigen Schlangen walten zu lassen. Gegenüber 5 Minuten erzählt Helga Happ: “Im Falle eines Bisses ist es von größter Bedeutung, Ruhe zu bewahren, sich hinzusetzen und sofort den Notruf zu wählen, um eine schnelle Behandlung im Krankenhaus zu gewährleisten”.