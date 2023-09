Am 11. Juni

Vatertag ist ein wichtiger Umsatzbringer für den Kärntner Einzelhandel

Kärnten - Der bevorstehende Vatertag am 11. Juni stellt für den Einzelhandel in Kärnten einen bedeutenden Umsatzbringer dar. Laut Prognosen werden in der Region insgesamt rund 10 Millionen Euro für Geschenke und Aufmerksamkeiten ausgegeben. Diese Tradition, die seit 1955 in Österreich am zweiten Sonntag im Juni gefeiert wird, gewinnt Jahr für Jahr an Bedeutung.

von Nadia Alina Gressl