Investitionen in die d Digitale Zukunft in Kärnten: A1 bringt ultra­schnelles Internet nach Villach Villach - Der digitale Fortschritt schreitet in Kärnten rasch voran, und A1 leistet dabei einen wichtigen Beitrag. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Glasfaser bis in die Wohnzimmer und Betriebe flächendeckend auszubauen und somit die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu stärken und die Lebensqualität der Bevölkerung zu verbessern.

Eine bedeutende Ankündigung wurde heute von A1, dem Land Kärnten und der Stadt Villach gemacht. Der Fokus liegt auf dem Ausbau des A1 Glasfasernetzes in Villach, wodurch zusätzliche 27.000 Haushalte und Unternehmen an das größte Breitbandnetz Österreichs angeschlossen werden.

6.370 Kilometer in Kärnten

Sebastian Schuschnig, Wirtschaftslandesrat von Kärnten, freut sich über die Investitionen von A1 und betont die Bedeutung schnellen Internets für die Standortentwicklung und die Zukunft des Landes. A1 hat in den letzten fünf Jahren bereits über 2.400 Kilometer Glasfaser verlegt und mehr als 90.000 Haushalte in Kärnten angeschlossen. Das A1 Glasfasernetz erstreckt sich bereits über 6.370 Kilometer in Kärnten.

Jährlich rund 600 Millionen Euro

Marcus Grausam, CEO von A1, betont die Bedeutung eines flächendeckenden Glasfasernetzes und des 5G-Ausbaus, um möglichst viele Menschen von schnellem Internet und digitalen Diensten profitieren zu lassen. A1 investiert jährlich rund 600 Millionen Euro in die digitale Infrastruktur und setzt sich dafür ein, sowohl Städte als auch ländliche Regionen mit modernster Technologie zu versorgen.

Bis Ende 2025

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Villach und dem Land Kärnten investiert A1 intensiv in den Ausbau des Glasfasernetzes. Bis Ende 2025 werden rund 27.000 Haushalte direkt an das A1 Glasfasernetz angeschlossen. Das offene Glasfasernetz von A1 steht auch anderen Anbietern zur Verfügung. Der Ausbau erfolgt in enger Abstimmung mit der Gemeinde, um einen reibungslosen Ablauf und minimale Beeinträchtigungen für die Bevölkerung sicherzustellen.

Optimale Bedingungen für Home-Office und mehr

Die direkt an das Glasfasernetz angeschlossenen Haushalte erhalten Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s. Dies ermöglicht optimale Bedingungen für das Home-Office, TV-Angebote, Streaming, Gaming und virtuelle Welten der Zukunft.