Ein Konzert voller musikalischer Poesie auf der Burgarena Finkenstein

Der österreichische Veranstalter Manfred Leodolter präsentiert mit seiner Agentur "Show Connection" ein besonderes Konzert auf der historischen Burgarena Finkenstein. An einem der kommenden Sommerabende erwartet die Zuschauer ein musikalisches Highlight in Kombination mit Sonnenuntergängen.

Konstantin Wecker, ein Liedermacher aus München, setzt sich seit über 50 Jahren für eine Welt ohne Waffen und Grenzen ein. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern Jo Barnikel am Klavier und Fany Kammerlander am Cello wird er am 9. Juni 2023 um 20 Uhr auf der Burgarena Finkenstein ein Trio-Konzert präsentieren, das von musikalischer Poesie geprägt ist.

Langjährige Bühnenpartner

Jo Barnikel ist Weckers langjähriger Bühnenpartner und begleitet ihn am Klavier. Fany Kammerlander, eine talentierte Cellistin, ist sowohl in der Klassik als auch in der Pop-Welt zuhause und tritt ebenfalls seit vielen Jahren mit Wecker auf. Das Trio vereint lyrisch-sensible Klavierstücke mit dem einfühlsamen Klang des Cellos, der Weckers Liedern eine persönliche Note verleiht. Die Musik des Programms zeichnet sich durch eine Mischung aus Wut, Zärtlichkeit, Mystik und Widerstand aus. Dabei geht es auch immer um die Suche nach dem Wunderbaren.

Kraft der Musik

Das Konzert bietet eine Gelegenheit, sich von der Kraft der Musik und Poesie inspirieren zu lassen. Weckers Lieder regen zum Nachdenken an und eröffnen die Möglichkeit, eine Welt ohne Grenzen zu erträumen. Tickets für das Konzert können online unter www.oeticket.com oder über die Bestell-Hotline 0900 9496096 erworben werden.