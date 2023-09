Großbaustelle in Graz Wegen Chaos und Lärm: Beliebte Bar in Neutor­gasse sperrt vorerst zu Graz - Viel Lärm und Probleme: So würden einige Lokalbesitzer die Großbaustelle in der Neutorgasse und Radetzkystraße beschreiben. Nun zieht diese erste Konsequenzen mit sich. Die beliebte Bar "fridda & maxx" muss vorerst schließen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (159 Wörter) Die beliebte Bar "fridda & maxx" muss bis Oktober vorerst schließen. © Elisa Auer

Das fridda & maxx ist für seine leckeren Schmankerln aus einer internationalen Crossover Küche bekannt. Erst im November vergangenen Jahres eröffnete es im “Wein & Co.” in der Neutorgasse in Graz. Doch jetzt soll schon wieder Schluss sein. Ab morgen, Dienstag 6. Juni 2023, muss das Lokal leider vorerst schließen. Grund dafür sei die Großbaustelle in der Neutorgasse und Radetzkystraße.

Bauarbeiten länger als geplant

Bis zu 70 Prozent Umsatzrückgang verzeichnete das Lokal in letzter Zeit. Auch die Umsetzung eines Gastgartens sei wegen des Lärms unmöglich, berichtet der Betreiber Markus Schaffer gegenüber der Kleinen Zeitung. Ein Ende der Baustelle sei vorerst nicht in Sicht. Die Bauarbeiten sollen laut Projektleiter Klaus Masetti erst im Frühjahr 2024 fertig sein. Als ursprünglicher Termin war November 2023 angepeilt. Die Bar fridda & maxx bleibt wohl vorerst für ein paar Monate geschlossen. Im Oktober 2023 wolle man wieder versuchen aufzusperren, seit es von Seiten des Gastronoms.