Für Hobby-Sportler Spannende Side-Events beim IRONMAN Kärnten Klagenfurt - Neben dem berühmten IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, der jedes Jahr Athleten aus aller Welt anzieht, finden auch einige spannende Side-Events statt. Diese bieten Hobby-Athletinnen und -Athleten die Möglichkeit, persönliche Bestleistungen zu erzielen und über die Ziellinie zu gehen. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (344 Wörter) © IRONMAN Austria

Das erste Event ist der Company Triathlon, der am 15. Juni stattfindet. Hier wird das sportlichste Büro Kärntens gesucht, das am schnellsten 380 Meter schwimmt, 20 Kilometer radelt und 4,2 Kilometer läuft. Der Start erfolgt im Strandbad Klagenfurt, wo die Teilnehmer die 380 Meter im Wasser des Wörthersees absolvieren. Die Radstrecke führt zunächst in Richtung Reifnitz zum ersten Wendepunkt und dann zurück zur Wechselzone beim Stadion. Die Laufstrecke verläuft entlang des Seeufers Richtung Krumpendorf, bevor es zurück zum Eventgelände und zur berüchtigten IRONMAN-Ziellinie geht.

Work-Life-Balance

Teamgeist, Einsatz, Ehrgeiz und Ausdauer stehen auf der To-Do-Liste jedes Firmen-Trios, das an der Startlinie steht. Dieser Tag rückt die Work-Life-Balance in ein neues Licht, und so mancher Büromensch hat durch einige Trainingseinheiten bereits den erfolgreichen Abschluss des Triathlons erreicht. Das Publikum entlang der Strecke sorgt für zusätzliche Gänsehautmomente auf dem Weg zu neuen persönlichen Bestleistungen oder dem Titel der “IRON-Company”. Anmeldungen sind bis zum 13. Juni möglich, Nachnennungen vor Ort gibt es nicht.

Ab 14 Jahren

Am 16. Juni haben alle Hobbyläuferinnen und -läufer ab 14 Jahren die Möglichkeit, beim Nightrun Vollgas zu geben. Die Strecke erstreckt sich über 4,2 Kilometer und startet im Strandbad. Von dort aus führt sie entlang des Lendkanals durch den Europapark, bevor es am See entlang zum Wendepunkt in Richtung Krumpendorf und zurück ins Strandbad geht. Teilnehmer können sowohl in der Einzelwertung als auch im Team antreten. Jeder, der die Ziellinie überquert, erhält als Erinnerung ein cooles Finishershirt. Aus diesem Grund lohnt es sich, sich anzumelden und dabei zu sein.

Von 6 bis 15 Jahren

Am 17. Juni findet für den Triathlon-Nachwuchs im Alter von 6 bis 15 Jahren ein spannender Aquathlon statt, bei dem geschwommen und gelaufen wird. Die Distanzen variieren je nach Geburtsjahr und reichen von 50 Metern Schwimmen und 450 Metern Laufen bis zu 100 Metern Schwimmen und 1800 Metern Laufen. Alle jungen Athleten haben hier die Möglichkeit, die einzigartige Atmosphäre des IRONMAN zu erleben und die legendäre Ziellinie zu überqueren, wo sie von stolzen Eltern und Freunden empfangen werden.