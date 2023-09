Neuer Food-Spot: Hier be­kommst du bald Hot Dogs, Schnit­zel und Co aus Pferde­fleisch St. Veiter Straße - Hot-Horse ist eine slowenische Kette für gesunde Fast-Food-Ernährung. Nun eröffnet auch eine "Hot-Horse"-Filiale in Klagenfurt. Wann die Eröffnung stattfindet, ist noch unklar. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (85 Wörter) © 5min.at

Aktuell entsteht neben der Socar Tankstelle in Klagenfurt, in der St. Veiter Straße, ein Container. Dieser wird gerade hergerichtet und befindet sich in der Bau-Phase. Hier bekommst du bald Hot Dogs, Schnitzel und Co aus Pferdefleisch.

Eigene Herstellung

“Das Wesentliche und Herzstück der HOT’HORSE-Produkte ist seit Anfang an Pferdefleisch aus eigener Herstellung und geprüfter Herkunft”, heißt es auf der slowenischen Webseite von “Hot-Horse”. Die Pferdeprodukte werden in Kombination mit frischen Brot, saftigem Gemüse sowie vielfältigen Aufstrichen und Beilagen angeboten.