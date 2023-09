In den 50er Jahren

Peter Kraus rockt das Schloßhotel: Lisa Film feiert 80 Jahre Roy Black

Velden/Villach - Am 6. Juni feiert die Lisa Film in Velden 80 Jahre Roy Black mit einer langen Liste an zahlreichen Stars als Gästen. Einer davon ist Peter Kraus, der im Rahmen dieser Feier die Bühne im Schloßhotel rocken wird. Was wenige wissen: Kraus war nicht nur ein gefeierter Rockstar (Sugar Baby) er drehte schon in den 50er Jahren auch in Kärnten Filme. Der Streifen „Immer die Radfahrer“ spielte sogar in Villach. 5 Minuten erzählt Kraus exklusiv wie es damals war.

von Manfred Wrussnig 2 Minuten Lesezeit (326 Wörter)