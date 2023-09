Herrengasse Graz Fashion Talk meets Movie Night: Steirer Schuh-Labels präsentieren aktuelle Trends Graz - Legero und HUMANIC inszenierten im HUMANIC Store in der Grazer Herrengasse am 2. Juni 2023 eine trendige Version eines Kundinnen-Events. Eine Hommage anlässlich der langjährigen Kooperation der österreichischen Damenschuhmarke mit dem leichten legero-Gefühl und des österreichischen Premium-Schuhhändlers. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (258 Wörter) Das Expertinnenteam besteht aus Christiane Burg, Christina Wittmann, Christina Halitzki und Manuela Sobotka. © legero/HUMANIC

In Kooperation mit HUMANIC verwandelte legero den HUMANIC Store in der Grazer Herrengasse zur hippen Event-Location: Die langjährige und erfolgreiche Partnerschaft zwischen legero und HUMANIC – zwei steirische Marken mit international erfolgreich Mutterkonzernen – war willkommener Anlass, Kundinnen, Partnerinnen und Freundinnen beider Marken zur „legero Fashion Talk meets Movie Night“ einzuladen.

Grünes Statement

Im HUMANIC Store war das legero Leichtigkeitsgefühl hautnah zu spüren. Der Event bot Christiane Burg, Leiterin des legero Designteams, sowie Christina Wittmann, Trend-Expertin und Head of Buying bei HUMANIC, den passenden Rahmen, ihre neuesten Entwürfe sowie Trends beim Fashion Talk zu präsentieren und Einblicke in ihre Arbeit zu geben. Christiane Burg über die Wirkung der Statement-Farbe “Grün” in ihrer Kollektion: „Sie funktioniert sowohl bei unseren leichten Sandalen, Pantoletten aber auch bei Ballerinas und Sneakern.”

Schuhe für jeden Anlass

Die legero-Fans bekamen aber nicht nur die aktuellen Schuhtrends 2023 im Rahmen der Modenschau präsentiert, sondern konnten den lauen Sommerabend mit feinen DJ-Sounds und einem Freiluftkino im Innenhof des Stores mit viel Leichtigkeit und Unterhaltung genießen. Alle Gäste wurden zudem mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region verwöhnt. Die zentrale Botschaft resümierte Manuela Sobotka, Brand Managerin legero abschließend: „Unser Antrieb ist es, die Füße unserer Kundinnen zu umhegen, zu ihrem Wohlbefinden beizutragen und ihnen ein Gefühl von Leichtigkeit und Komfort zu schenken.” Egal ob chic, sportiv oder leger, die Schuhe seien für jeden Anlass geeignet. Egal ob im Büro, beim Treffen mit Freundinnen oder bei besonderen Anlässen, erklärte die Brand-Managerin.