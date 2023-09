Rund 60 Schüler Treffpunkt Lehre: Jugend­liche ent­decken viel­fältige Berufs­möglich­keiten Seeboden - Rund 60 Schüler der 3. Klasse der Musikmittelschule Seeboden hatten kürzlich die Möglichkeit, im Rahmen einer Berufsorientierungsveranstaltung die Vielfalt der Lehrberufe in der Region kennenzulernen. Das Ziel dieser Veranstaltung war es, das Interesse der Jugendlichen für bestimmte Berufsbilder zu wecken, mögliche Barrieren bei zukünftigen Bewerbungen abzubauen und falschen Vorstellungen über Berufe entgegenzuwirken. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (174 Wörter) © Marktgemeinde Seeboden

Durch interaktive Kurzworkshops erhielten die Jugendlichen praktische Einblicke in verschiedene Berufsfelder und erfuhren aus erster Hand mehr über die zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten mit vielversprechenden Zukunftsperspektiven in der Region. Die Lehrbetriebe spielten eine entscheidende Rolle bei der Veranstaltung, indem sie jeweils eine eigene Station gestalteten und wechselnde Kleingruppen in Workshops betreuten.

Mehrere Unternehmen beteiligt

Unter den beteiligten Unternehmen waren namhafte Vertreter wie PORR/Niedermühlbichler, Hellmerich HPC Produktions GmbH, Daniel Kohlmayr – DK Fliesen, ISOCHORE Isoliertechnik, Dachdeckerei & Spenglerei Brugger, Garten & Floristik Winkler, MET Elektro Unterlerchner, ÖBB Lehrwerkstätte Salzburg, WKK-Tourismus und das Land Kärnten (Verwaltungsassistent/-in und Agrartechnik).

Ein großes Danke

Bürgermeister Thomas Schäfauer betonte bei der Eröffnung die Bedeutung von Lehrberufen und freute sich über die Möglichkeit, den jungen Menschen diese Veranstaltung in Seeboden zu bieten. Er bedankte sich auch bei den Organisatoren, Referent Horst Zwischenberger und Gemeinderat Bernhard Russek, sowie bei der Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten, dem Regionalverband Nockregion und der Marktgemeinde Seeboden für ihre Unterstützung bei der Durchführung dieser Veranstaltung.