Achtung Meme-Alarm Nach Wahl-Eskapade: Memes sorgen im Netz für Lacher Steiermark/Österreich - Es ist DIE Überraschung des Tages: Bei der Wahl zum SPÖ-Parteichef wurden die Stimmen vertauscht. Auch im Netz schlägt die Verwechslung hohe Wellen. Viele sogenannte "Memes" machen zurzeit die Runden. Auch Doskozil äußerte sich zu dem Fauxpas.

Am 3. Juni 2023 wurde noch bekannt gegeben, dass Hans Peter Doskozil der neue Chef der SPÖ sei. Heute kam ans Licht, dass die Stimmen zwar genau ausgezählt, jedoch vertauscht wurden. – wir haben berichtet. Schnell sorgte der Fauxpas im Internet für viele Lacher.

So reagiert der kurze SPÖ-Chef

Auch Hans Peter Doskozil wurde über das Ergebnis heute informiert. “Als aufrechter Sozialdemokrat akzeptiere ich das Ergebnis selbstverständlich und gratuliere Andreas Babler zu seiner Wahl zum Parteivorsitzenden. Ich habe immer klar gesagt, dass ich die Entscheidung der Delegierten respektieren werde, an einem Mehrheitsentscheid ist nicht zu rütteln”, erklärt er in einem offiziellen Statement auf Facebook. Den chaotischen Eindruck, den die SPÖ hinterlasse, sei bedauerlich für die Partei und alle, die sich mit viel Herzblut für die Basisdemokratie engagiert haben, führt Doskozil weiter aus. Ihm sei es wichtig, den Zusammenhalt zu wahren und an einem Strang ziehen. Weiters liege ihm sehr am Herzen, keine Schuldigen zu suchen. “Ich werde Andreas Babler selbstverständlich unterstützen. Eines ist aber klar: Das Kapitel Bundespolitik ist für mich abgeschlossen”, stellt er abschließend fest.

Meme-Alarm auf Social Media

Es ist DAS Ereignis des Tages, womit wohl niemand gerechnet hat. Der Stimmen-Verwechslungs-Fauxpas machte auch im Internet seine Runden. Zahlreiche Seiten auf Instagram, Twitter und Facebook reagierten auf das Missgeschick. Auch Musiker oder andere Politiker reagierten darauf. Vor allem die Instagramseite grazwellness, sorgte für einige lustige Memes.

Auch die Fußball-Fans konnten sich einen kleinen Scherz nicht verkneifen. Der Grazer AK bleibt jedoch trotzdem Zweiter in der österreichischen ersten Liga.

Auch auf Twitter und Facebook sorgte die Verwechslung der Stimmen für einige Lacher.