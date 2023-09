Fischerverein

Toll: Kinder- und Jugend­fischen am Ratz-See in Kirschen­theuer

Kirschentheuer - Am Sonntag, dem 9. Juli, findet am Ratz-See in Kirschentheuer ein Erlebnis für Kinder statt. Das Kinder- und Jugendfischen wird vom Fischerverein Cathrine organisiert.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (156 Wörter)