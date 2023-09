Zum dritten Mal

Erneuter Brand-Alarm in ehemaliger Schule: Wer war der Täter?

Bruck an der Mur - Zu einem erneuten Brand kam es heute, Montag 5. Juni 2023, in der ehemaligen Schule für Kindergartenpädagogik in der Brucker Lichtensteinstraße. Knapp 20 freiwillige Helfer standen im Einsatz.

von Janine Ploner