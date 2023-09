Noch unbekannt

Baugeräte im Wert von mehreren tausend Euro von gestohlen

Seeboden - Unbekannte Personen haben in der Zeit vom 2. Juni 2023, 17 Uhr, bis zum 5. Juni 2023, 6.30 Uhr, mehrere Baugeräte von einer Baustelle in Seeboden am Millstätter See, Bezirk Spittal/Drau gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.