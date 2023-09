Über Messenger und SMS

Mutter-Sohn-Betrug: Frau verliert mehrere tausend Euro

St. Veit an der Glan - Schon wieder: Am 5. Juni 2023 zwischen 16.11 Uhr und 16.59 Uhr erhielt eine 44-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan eine Nachricht per SMS und später über einen Messenger-Dienst. Sie erlitt einen finanziellen Schaden von mehreren tausend Euro.

