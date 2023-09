Verschiedene Termine Vielfältige Führungen im kärnten.­museum: Ent­deck­en, Erleben und Feiern Klagenfurt - Das Kärnten.museum lädt seine Besucher zu einer spannenden Übersichtsführung ein, um das neu konzipierte Haus zu entdecken. An zwei Terminen haben Interessierte die Möglichkeit, an dieser gemeinsamen Besichtigung teilzunehmen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (237 Wörter) © zVg/ kärnten.museum

Der erste Termin findet am Donnerstag, den 8. Juni 2023, um 14.30 Uhr statt. Hier haben Besucher die Gelegenheit, das Museum in einer aufschlussreichen Führung kennenzulernen. An diesem Tag werden die fachkundigen Guides den Gästen die neuen Ausstellungsbereiche und ihre Inhalte näherbringen. Der zweite Termin für die Übersichtsführung ist am Sonntag, den 25. Juni 2023, um 10.30 Uhr.

Für Groß und Klein

Für Familien bietet das Kärnten.museum eine besondere Führung an, bei der alle Mitglieder gemeinsam das neue Museum erkunden können. Diese spezielle Führung richtet sich an Groß und Klein und verspricht ein spannendes Erlebnis für die ganze Familie. Die erste Familienführung findet am Donnerstag, den 08. Juni 2023, um 10.30 Uhr statt. Ein weiterer Termin für die Familienführung ist am Sonntag, den 11. Juni 2023, um 10.30 Uhr. Hier haben Familien erneut die Möglichkeit, gemeinsam das Museum zu erkunden und eine lehrreiche und spannende Zeit zu verbringen.

“Feier.Abend”

Am Donnerstag, den 22. Juni 2023, um 18 Uhr findet im Kärnten.museum ein besonderer Abend unter dem Motto “Kunst, Kultur und Politik” statt. Bei dieser Führung durch Kärntens Zeitgeschichte werden die Besucher von Martin Stermitz begleitet, der fundierte Einblicke in die Zusammenhänge zwischen Kunst, Kultur und Politik bieten wird. Der “Feier.Abend” bietet den Gästen die Möglichkeit, einen informativen Abend im Museum zu verbringen und mehr über die historischen Ereignisse zu erfahren, die Kärnten geprägt haben.