Zweiter Platz

Elisabeth Golger glänzt bei inter­nationaler Sparkassen-Gala

Klagenfurt - Die Athletin Elisabeth Golger vom LAC Klagenfurt konnte bei der internationalen Sparkassen-Gala in Regensburg, Deutschland, einen beeindruckenden Erfolg verbuchen. In einem hochklassigen Meeting sprintete sie die 400 Meter in herausragenden 58,58 Sekunden und sicherte sich damit den starken zweiten Platz in der Klasse U18.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (55 Wörter)