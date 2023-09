Bis zu 22 Grad

Ein wolkiger Dienstag: Regen macht sich am Kärntner Himmel breit

Kärnten - Am Dienstag wird es etwas wärmer. Auf bis zu 22 Grad dürfen wir uns freuen. Am Nachmittag sind, in manchen Teilen des Landes, Regenschauer nicht auszuschließen.

von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (92 Wörter)