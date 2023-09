Deine Meinung ist gefragt! Fahrgast-Be­fragung: Was wünscht du dir für den Villacher Bus­verkehr? Villach - Rund ein Jahr nach der Einführung des Bustaktes will es die Stadt Villach genau wissen. Die Fahrgastbefragung dauert von 6. bis 23. Juni. Bus-Nutzer und -Bus-Nutzerinnen werden gebeten, daran teilzunehmen und ihre Wünsche mitzuteilen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (235 Wörter) © Stadt Villach/Madlin Peko

Seit mehr als zwei Jahren wird in Villach die Öffi-Offensive intensiv vorangetrieben. Um das Angebot noch attraktiver zu gestalten, wurde vor rund einem Jahr ein flächendeckender Taktverkehr eingeführt. Das bedeutet: mehr Fahrten sowie einen optimierten Plan, der sich auch an anderen Öffentlichen Verkehrsmitteln orientiert. Mit der Einführung des BUS:SI im Dezember wurde ein weiterer Meilenstein erreicht. Zudem sind Villachs Busse mittlerweile an wichtigen Haltestellen in Echtzeit unterwegs. Auf Monitoren werden die tatsächlichen Abfahrtszeiten minutengenau angezeigt.

Fahrgastbefragung startet

Letzteres ist eines von mehreren direkten Resultaten einer großen Umfrage im vergangenen Jahr. Auch heuer will es die Stadt Villach genau wissen: Am 6. Juni startet eine neue Umfrage. Busnutzer und Bus-Nutzerinnen werden gebeten, daran teilzunehmen und der Stadt ihre Anregungen mitzuteilen. Die neue Umfrage ist unter villach.at/bussibefragung bis 23. Juni abrufbar. Unter den Teilnehmenden werden 50 Gutscheine für die wegfinder-App verlost.

Umfrage Zur Fahrgastbefragung kommst du hier. villach.at/bussibefragung

„Mit der Einführung des Taktverkehrs und weiterer Verbesserungen wurden wichtige Schritte für ein hochwertiges öffentliches Verkehrssystem gesetzt“, sagt Bürgermeister Günther Albel „Damit auch in Zukunft Ausbauschritte erfolgen können, fragen wir nun die Bedürfnisse der Villacherinnen und Villacher ab.“ „Unsere Fahrgäste sind die Expertinnen und Experten für ihre täglichen Wege. Mit dem Teilen Ihrer Erfahrungen und Bedürfnisse können Sie einen wichtigen Beitrag zur weiteren Qualitätssteigerung des Busnetzes beitragen“, bittet Verkehrsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh um Teilnahme an dieser Fahrgastbefragung.