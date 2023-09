Prozess Mann zeigt Hitler­gruß bei Polizei­kontrolle: „I bin da [...] Sieg Heil!“ Klagenfurt - Im Oktober 2022 soll ein Mann im Zuge einer Polizeikontrolle den Hitlergruß gezeigt haben. Heute, 6. Juni, muss er sich deshalb vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (58 Wörter) VOR GERICHT SYMBOLFOTO © BMI/Pachauer

„I bin da (Name)! Sieg Heil!“ – mit diesen Worten soll ein Mann sich im Zuge einer Polizeikontrolle im Oktober 2022 bei den Beamten “vorgestellt” haben. Laut Anklage erhob der Beschuldigte dabei auch die Hand zum Hitlergruß. Wegen Wiederbetätigung muss sich der Mann deshalb am Dienstagvormittag, 6. Juni, am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Zur Richterin wurde Mag. Ute Lambauer bestellt.