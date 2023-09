Regennasse Fahrbahn Unfall im Villacher Früh­verkehr sorgt für Ver­zögerungen Villach - Dienstagmorgen kam es im Villacher Frühverkehr zu einem Unfall im Bereich der Alpen Adria Brücke. Einsatzkräfte sind vor Ort, die Polizei regelt den Verkehr. Es kommt zu leichten Verzögerungen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (59 Wörter) © Leserfoto

In den frühen Morgenstunden kam es heute, 6. Juni, in Villach zu einem Verkehrsunfall auf der Alpen Adria Brücke. Laut ersten Informationen war ein Moped in den Vorfall verwickelt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Einsatzkräfte der Rettung und Polizei sind aktuell vor Ort. Die Beamten regeln den Verkehr. Es kann deshalb zu leichten Verzögerungen kommen.