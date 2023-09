In causa Lindemann Rammstein-Frontman unter schweren Vorwürfen: Grazerin meldet sich zu Wort Graz - Der Sänger der deutschen Rockband "Rammstein" wird derzeit mit schwerwiegenden Anschuldigungen konfrontiert. Es soll zu sexuellen Übergriffen und andere fragwürdigen Szenarien in Zusammenhang mit Drogen und Partys gekommen sein. Immer mehr weibliche Fans berichten von grenzüberschreitenden Vorfällen. von Elisa Auer 3 Minuten Lesezeit (390 Wörter) © Jes Larsen

Medial ist die Rockband “Rammstein” in aller Munde. Berichtet wird jedoch nicht zuallererst von ihren künftigen Shows, sondern stattdessen sind es schwerwiegende Anschuldigungen, die zumindest gegen den Sänger Till Lindemann hervorgebracht werden. Bis konkrete Ermittlungsergebnisse vorliegen, gilt die Unschuldsvermutung.

Vorfälle häufen sich

Dabei besonders prominent sind die Beiträge der irischen Shelby L., die von “Fan-Castings” berichtet, bei welchen weibliche Groupies vor Auftritten via Social Media angefragt und auf spezielle Partys eingeladen wurden. In diesem Zusammenhang wird von Lindemanns “Russin” gesprochen, welche die weiblichen Fans für ihn auswählt und kontaktiert.

Gleicher Ablauf

Dabei erfragt die Russin Informationen bezüglich Aussehen und geplanter Outfits der Frauen. Diese sollten sexy sein, auch Lippenstift sei erwünscht. Die Berichte diverser weibliche Opfer vermitteln einen homogenen Eindruck, weshalb der Verdacht entstehen könnte, es würde sich dabei um eine wohl geplante Strategie handeln. Das Vorgehen solle dabei immer auf dieselbe Weise ablaufen. Die Damen werden kontaktiert und anschließend eingeladen. Männliche Freunde seien zudem auf den Partys nicht erwünscht.

Grazerin wurde kontaktiert

Laut Berichten der “Kleinen Zeitung” soll nun auch eine Grazerin im vergangenen Jahr von der Russin Alena M. angeschrieben worden sein. Dabei solle die Russin ihr Anliegen folgendermaßen präsentiert haben: Sie wäre auf der Suche nach hübschen Damen, die für Spaß, Tanz und gute Stimmung sorgen sollen. Die Betroffene nahm die Anfrage zuerst nicht ernst. Es sind keine Daten vorliegend, die auf sexuelle Hintergründe und Konditionen hindeuten würden. Die 21-jährige Grazerin lehnte das Angebot schließlich ab.

Band wehrt sich gegen Vorwürfe

“Durch die Veröffentlichungen der letzten Tage sind in der Öffentlichkeit und vor allem bei unseren Fans, Irritationen und Fragen entstanden. Die Vorwürfe haben uns alle sehr getroffen und wir nehmen sie außerordentlich ernst. Unseren Fans sagen wir: Es ist uns wichtig, dass Ihr euch bei unseren Shows wohl und sicher fühlt – vor und hinter der Bühne. Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge. Wir, die Band, haben aber auch ein Recht – nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden”, so äußert sich die Band in den sozialen Medien zu den Anschuldigungen.