Von 7. bis 11. Juni Musikalischer Frühling: Das Spring-Festival ist wieder da Graz - Ab Mittwoch, den 6. Juni, erfolgt der Startschuss für das Spring-Festival, welches mit elektronischen Beats das verlängerte Wochenende einleitet. An verschiedenen Locations wird es Konzerte und DJs zu sehen geben.

Das Festival, das bereits seit 2001 erfolgreich stattfindet, lockt sowohl Einheimische als auch Besucher aus der ganzen Welt an. Die Festivalpässe sind mittlerweile ausverkauft, für die einzelnen Programmpunkte können jedoch noch Tickets erworben werden.

Elektronische Beats

Als Gastgeber der meisten Bands dient der Dom im Berg. Auch in der Postgarage und im Parkhouse werden Programmpunkte stattfinden. Zudem wird es auch an einzelnen Outdoor-Locations Live-Musik geben. Der Headliner “Fritz Kalkbrenner” wird am Donnerstag die Kasematten-Bühne einheizen. Ab 9 Euro ist man dabei, der gesamte Festivalpass kostet in etwa 120 Euro. Je nach Act variieren die Preise. Das Line-up präsentiert vor allem Künstler, die elektronische Musik produzieren. Infos zum Ablauf, Programm und Ticketkauf gibt es auf der Veranstaltungs-Website.