Spenden sammeln

Laufen für "Steirer mit Herz": Graz Airport Run geht in die zweite Runde

Graz - Der Graz Airport Run lädt einem wohltätigen Event ein. Am 14. Juni heißt es wieder "Laufen für den guten Zweck". In etwa 700 Läufer gehen für die gute Sache an den Start und halten dabei gleichsam den Körper "auf dem Laufenden".

von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (62 Wörter)