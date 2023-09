Am 18. Juni Vinzi-Fest feiert Doppel-Jubiläum: Prominente Gäste werden erwartet Eggenberg/Graz - Das „Armenfest“ der VinziWerke kehrt am 18. Juni nach drei Jahren Pause zurück! Ein Ehrengast wird angekündigt: VinziWerke-Gründer Pfarrer Wolfgang Pucher möchte gemeinsam mit der gesamten Nachbarschaft sein 60-Jahr-Priesterjubiläum gebührend begehen. Prominente Gäste haben ihr Kommen bereits zugesagt. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (182 Wörter) © Elisa Auer

„Setz‘ di her do neben mir!“ Unter diesem Motto feiern die VinziWerke seit vielen Jahren ihr VinziFest, wo alle Menschen eingeladen sind – unabhängig ihrer Herkunft, ethnischer- oder Religionszugehörigkeit oder sexueller Orientierung. Stattfinden wird das Fest im Pfarrgarten St. Vinzenz in der Lilienthalgasse 20. Eingeleitet wird dieses mit der Heiligen Messe um 9.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, es wird jedoch um freiwillige Spenden gebeten.

Zwei Jubiläen werden gefeiert

Heuer haben die VinziWerke gleich mehrere Anlässe, zu feiern: VinziWerke-Gründer Pfarrer Wolfgang Pucher wurde am 7. Juni 1963, also vor genau 60 Jahren, zum Priester geweiht. Zehn Jahre später, am 3. Juni 1973, hielt er als frisch bestellter Pfarrer seine erste Predigt in der Vinzenzkirche. Es wird Live-Musik und ein kostenfreies Mittagessen geben. Die kleinen Gäste dürfen sich über Henna-Tattoos freuen.

Prominente Gesichter

Viele bekannte Gratulanten haben ihr Kommen bereits angekündigt. Darunter Bürgermeisterin Elke Kahr, Landtags-Klubobfrauen Barbara Riener und Sandra Krautwaschl, Landtagsabgeordnete Veronika Nitsche, Stadtrat Robert Krotzer, Grazer SPÖ-Klubvorsitzender Michael Ehmann, Altbürgermeister Alfred Stingl und Caritas-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler.