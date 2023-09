Achtung! Stau: Ver­längertes Wochen­ende bringt wieder starke Reisewelle auf Auto­bahnen Kärnten - Mit Fronleichnam beginnt am Donnerstag, 8. Juni das letzte verlängerte Wochenende vor den Sommerferien. Bereits ab Mittwochnachmittag ist mit starkem Verkehr aus den Ballungsräumen Richtung Süden zu rechnen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (299 Wörter) © Adobe Stock/ 122552623

Die intensivsten Reisewellen erwartet die ASFINAG dann nach Süden in Richtung Italien und Kroatien. Besonders betroffen sind somit die A 2 Süd-, A 9 Pyhrn-, A 10 Tauern- und A 11 Karawankenautobahn sowie in Tirol die A 12 Inntal- und die A 13 Brennerautobahn. Ebenso ist in Richtung Osten mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Das gilt für die A 8 Innkreis-, A 25 Welser-, A 1 West- und A 4 Ostautobahn.

Erhöhte Staugefahr

Mit dem Ende der zweiwöchigen Pfingstferien in Süddeutschland ist vor allem am Samstag und Sonntag auch sehr starker Rückreiseverkehr zu erwarten, im Fokus stehen dabei die Nord-Süd-Achsen. Hot Spots sind neben den Grenzübergängen Spielfeld und Karawankentunnel sowie den Mautstellen Schönberg (A 13) und St. Michael im Lungau (A 10) auch der Großraum Salzburg (A 10) wie Innsbruck (A12/A13) und die Baustellenbereiche auf der A 9. Auf der Tauernroute kann es durch Baustellen u.a. im Bereich Pass Lueg, Eben und Ließertal/Gmünd zu Verzögerungen kommen, auch wenn hier durchgehend zwei Fahrtstreifen zur Verfügung stehen. Erhöhte Staugefahr besteht vor dem Knoten Villach, da aufgrund einer Brückenbaustelle auf der A 2 das Einfädeln Richtung Italien erschwert ist.

Auf der Pyhrnautobahn sind mehrere Baustellen mit Gegenverkehrsbereichen in Tunneln eingerichtet, was zu Verzögerungen führen wird. Richtung Süden ist speziell vor St. Pankraz (Oberösterreich) und vor Übelbach (Steiermark) mit Staus zu rechnen, Richtung Norden insbesondere vor dem Knoten Peggau-Deutschfeistritz. Bei beiden einspurigen Baustellenbereichen auf der A 9 gibt es lokale Alternativrouten. Im Bereich Windischgarsten steht die B138 als Parallelroute zur Verfügung. Im Bereich Schartnerkogeltunnel/Übelbach kann über die S 35 Brucker Schnellstraße und die S 6 Semmering Schnellstraße zum Knoten St. Michael ausgewichen werden. Beide Routen sind auch entsprechend beschildert und werden ja nach Verkehrslage über Anzeigen auf der Strecke empfohlen.