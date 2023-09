Hubschrauber im Einsatz Chef erlebt böse Überraschung: Büro war plötzlich voller Rauch! Spittal - Als ein 51-jähriger Firmenbesitzer am Dienstagmorgen sein Büro betrat, erwartete ihn eine böse Überraschung. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (152 Wörter) © 5min.at

Aber beginnen wir von vorne: Am Montagnachmittag, 5. Juni, waren Arbeiter damit beschäftigt die Holzwände eines neu errichteten Firmengebäudes mit Öl einzulassen. Die dabei verwendeten Tücher wurden im Anschluss in einen Eimer gegeben.

Büro war voll Rauch

Als der 51-jährige Firmenbesitzer dann am nächsten Morgen beim Bürogebäude eintraf, sah er, dass das Erdgeschoss voll Rauch war. “Er betrat das Gebäude und konnte den Eimer mit den Tüchern als Quelle des Rauches feststellen. Der 51-jährige brachte mit einer Schubkarre den Brandherd aus dem Gebäude”, teilt die Polizei mit.

Mann erlitt Rauchgasvergiftung

Dabei zog er sich vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins LKH Villach geflogen. Die mit Leinöl getränkten Tücher dürften sich im Eimer vermutlich in der Nacht selbst entzündet haben. Am Gebäude entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe.