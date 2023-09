Gabalier & Co.

Prominenter Liebes­schlösser-Zuwachs am Faaker See

Faaker See - Prominenten Zuwachs gab es jetzt an der inzwischen weithin bekannten Skulptur zur Anbringung von Liebesschlössern im Harley Village am Faaker See. Vor ihren Auftritten auf der Arneitz-Bühne in Egg am See schauten Stefanie Hertel, Lanny Lanner und Johanna Mross von der Gruppe „More than Words“ sowie Willi & Christina Gabalier noch in Faak am See vorbei und befestigten dort ihr persönliches Schloss.

