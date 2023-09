Veränderung bei den Rotjacken KAC sichert langfristige Zusammen­arbeit mit Stürmer Luka Gomboc Klagenfurt - Nach seiner Rookie-Saison in der Kampfmannschaft bindet sich Stürmer Luka Gomboc bis 2026 an den EC-KAC, Goalie Val Usnik wird den Klub hingegen im Sommer verlassen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (290 Wörter) © KK / MarEng

Der EC-KAC hat seinen ersten Legionärsplatz in der Offensivabteilung seines Kaders für die kommende Saison 2023/24 in der win2day ICE Hockey League besetzt: Luka Gomboc unterfertigte beim österreichischen Rekordmeister ein Arbeitspapier, das ihn langfristig an den Klub bindet. Der neue Vertrag des 19-Jährigen erstreckt sich bis zum Ende der Spielzeit 2025/26, beinhaltet jedoch verschiedene Ausstiegsoptionen.

Über Luka Gomboc

Luka Gomboc schloss sich dem EC-KAC im Sommer 2018 an, mit guten Leistungen in der rot-weißen U18-Mannschaft und später im Future Team in der Alps Hockey League empfahl er sich für ein Engagement in Kanadas höchster Juniorenliga. Nach einem Jahr bei den Drummondville Voltigeurs (QMJHL), bei denen er „Nachfolger“ der beiden Klagenfurter Thimo Nickl und Fabian Hochegger war, kehrte der Slowene im vergangenen Sommer nach Klagenfurt zurück. Er avancierte, obwohl er nur 13 der 36 Saisonspiele seiner Mannschaft in der AHL bestritt, zum Topscorer des rot-weißen Future Teams (sieben Tore, neun Vorlagen). In der Kampfmannschaft debütierte der Flügelstürmer im Auswärtsspiel bei den Vienna Capitals am 23. September, ebenfalls gegen die Wiener erzielte er in der Heimpartie am 6. November seinen ersten ICE-Treffer. Insgesamt kam Luka Gomboc in der abgelaufenen Saison auf 46 Einsätze im Profikader, bei denen er 379:56 Minuten Time-on-Ice verbuchte.

„Luka Gomboc ist ein vielversprechender Stürmer, der in unserer Organisation den Weg von der U18 über das Future Team in die Kampfmannschaft genommen und sich zuletzt in unserem Profikader etabliert hat. In der abgelaufenen Saison hat er unter Beweis gestellt, dass er unser Team bereichert, gleichzeitig sind wir aber auch davon überzeugt, dass er sein großes Potenzial in Zukunft sukzessive noch besser ausnützen können wird“, erklärt General Manager Oliver Pilloni die Fixierung der langfristigen Zusammenarbeit mit dem Slowenen.