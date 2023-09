Babler statt Doskozil Nach SPÖ-Wahl-Debakel: Lang betont politischen "Tiefpunkt" Steiermark - Die falsche Auszählung der Stimmen der SPÖ-Wahl hat breite Wellen geschlagen. Nun äußert sich auch der Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang zu diese Vorfall, der "ein denkbar schlechtes Licht auf die österreichische Sozialdemokratie" geworfen hat. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (234 Wörter) Andreas Babler und Hans Peter Doskozil © Fotomontage: Pressebild Land Burgenland & Team Basis / Andreas Babler / KK Artikel zum Thema Große Wahl-Blamage: Andreas Babler überraschend an der SpitzeNach Wahl-Eskapade: Memes sorgen im Netz für Lacher

Das SPÖ-Wahl-Chaos hat medial und politisch für reichlich Furore gesorgt. Am Samstag, den 3. Juni, wurde der gebürtige Steirer Hans Peter Doskozil als neuer SPÖ-Chef präsentiert. Gestern jedoch wurde bekannt gegeben, dass es einen Fehler hinsichtlich der Auszählung gegeben hat. Andreas Babler übernimmt nun den Vorsitz.

Es war “ein peinlicher Fehler”

„Mit Zusammenhalt und Geschlossenheit auf das Wesentliche konzentrieren: Das Leben der Österreicher wieder besser zu machen und endlich wieder Wahlen zu gewinnen. Die Vorgänge in den vergangenen Wochen und insbesondere der peinliche Fehler bei der Auszählung am Samstag werfen ein denkbar schlechtes Licht auf die österreichische Sozialdemokratie. Der gestrige Tag war auch für mich persönlich ein Tiefpunkt in meiner politischen Laufbahn”, so äußert sich Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang.

Vertrauen soll zurückgewonnen werden

Lang betont zusätzlich, dass es jetzt an der Zeit sei, das vertrauen er Wähler zurückzugewinnen. “Ich begrüße den Vorschlag von Andreas Babler, eine erneute Auszählung der Stimmen durchzuführen. Nichtsdestotrotz gilt es nun an das Wohl der Partei zu denken und alles daranzusetzen, das Vertrauen der Bevölkerung wieder zurück zu gewinnen. Die Sozialdemokratie ist eine stolze Partei, die in über 130 Jahren schon viele Turbulenzen und Krisen überstanden hat. Daher werden und müssen wir, aus Verantwortung für unsere Bewegung, auch diese Situation meistern und unsere Partei wieder aufrichten”, so bekräftigt der Landeshauptmann-Stellvertreter.