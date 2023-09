Brandursache unbekannt

Altes Schulgebäude in Flammen: Feuerwehr eilte zum Einsatz

Bruck an der Mur/Bruck-Mürzzuschlag - Aus bislang unbekannter Ursache brach am Montagnachmittag, den 5. Juni 2023, in einem leerstehenden Objekt (altes Schulgebäude) ein Brand aus. Verletzt wurde niemand.

