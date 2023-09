Auf Südbahnstrecke Technische Störung legte Zugverkehr in Kärnten lahm Klagenfurt - Am Dienstagnachmittag fielen im Raum Klagenfurt mehrere Züge aus. Der Grund war eine technische Störung. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (66 Wörter) © 5min.at

Fahrgäste der ÖBB mussten am Dienstag viel Geduld aufbringen. Auf der Strecke zwischen Krumpendorf, Klagenfurt und Maria Saal, sowie nach Weizelsdorf waren zwischenzeitlich keine Fahrten möglich. Der Grund für die Ausfälle war eine technische Störung. Reisende mussten bis zu 60 Minuten Wartezeit in Kauf nehmen. Fernverkehrszüge zwischen St. Veit an der Glan und Villach wurden über Feldkirchen umgeleitet, Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.