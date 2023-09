Technische Störung Mega-Stau in Klagenfurt: Was ist los? Klagenfurt - Am Dienstagnachmittag fielen im Raum Klagenfurt mehrere Züge aus, 5 Minuten berichtete. Der Grund war eine technische Störung. Diese sorgte auch im Klagenfurter Straßenverkehr für Staus und längere Wartezeiten. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (122 Wörter) © klagenfurt_elite

Fahrgäste der ÖBB mussten am Dienstag viel Geduld aufbringen. Auf der Strecke zwischen Krumpendorf, Klagenfurt und Maria Saal, sowie nach Weizelsdorf waren zwischenzeitlich keine Fahrten möglich. Der Grund für die Ausfälle war eine technische Störung. Reisende mussten bis zu 60 Minuten Wartezeit in Kauf nehmen. Fernverkehrszüge zwischen St. Veit an der Glan und Villach wurden über Feldkirchen umgeleitet, Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Stau vor Schrankenanlagen

Nicht nur im Zugverkehr sondern auch im Klagenfurter Straßenverkehr sorgte die technische Störung am Nachmittag für Probleme. Denn: Auch die Schrankenanlagen in Waidmannsdorf und am Südring waren für längere Zeit geschlossen. In den Bereichen bildeten sich Staus – für Verkehrsteilnehmer kam es zu längeren Wartezeiten.