Forstunfall forderte einen Schwer­verletzten

Stockenboi - Kürzlich hat sich in Oberkärnten, in der Nähe von Stockenboi, ein schwerer Forstunfall ereignet. Ein 54 Jahre alter Mann erlitt schwere Verletzungen an beiden Beinen.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (45 Wörter) Eilmeldung