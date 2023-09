Gratulation! Starker Auftritt des LC-Villach-Nach­wuchses in Feldkirchen Villach - Diese Woche fand das erste TLC-ASKÖ Meeting des Jahres in Feldkirchen statt. Neben den Bewerben 100m, 200m, und 800m, gab es auch für die Jüngsten (U8 - U14), mit Vortex und 60m, die Möglichkeit sich zu messen! von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (245 Wörter) Der LC Villach Nachwuchs in Feldkirchen © Martina Albel

Für den LC Villach ging es bei diesem Meeting vor allem darum, sich auf die bevorstehenden Kärntner bzw. Österreichischen Meisterschaften vorzubereiten. Für die beste Leistung des Tages sorgte ValentinLiebhard, der U16 Athlet lief über die 800m in 2:08,39 min., nicht nur neue persönliche Bestleistung, sondern auch auf Platz Eins der Österreichischen Jahresbestenliste in seiner Klasse. Ebenfalls stark präsentierte sich Marie Sinnegger, sie konnte die zwei Stadionrunden in 2:29,56 min., als erste mit neuer persönlicher Bestleistung beenden. Mit ihren Leistungen schafften die beiden das Limit für die Österreichischen U18 Meisterschaften, die Anfang Juli in Salzburg/Rif stattfinden.Persönliche Bestleistungen gab es auch für Jakob Brunner (Platz 2) über die 800m in 2:14,09 min., sowie bei den Mädchen für Marlen Staudacher (Platz 2) in 2:31,28 min. und Alissa Liebhard (Platz 3) in 2:37,88 min.

Marie Sinnegger schaffte das Limit über 800m © Martina Albel Valentin Liebhard - führender der Österreichischen Bestenliste © Martina Albel

Über 100m und 200m der Männer in der Allgemeinen Klasse gab es durch Jakub Zembaty in 11,77s (PB) / 23,56s und Fabian Graßl 12,40s / 25,38s (PB) einen Doppelsieg für den LC Villach. Bei den Jüngsten siegte Leni Steiner (U10) über 60m in 10,07s. Platz drei belegte Sarah Herrmann, fünfte wurde Annika Tiffner. Schwester Amelie wurde in der Klasse U12 ausgezeichnete zweite. In der Klasse U14 belegte Leonie Vilic Platz 6. Im Vortexwurf siegte Amelie Tiffner in ihrer Klasse. In der Klasse U10 weiblich wurde Leni fünfte. Platz acht für Sarah vor Annika. Leonie belegte in der Klasse U14 Platz 10.