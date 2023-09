Am 10. Juni Morgen: Komm zum Public Viewing des Champions League Finales im Hauptplatz 17 Villach - Das Café Hauptplatz 17 in Villach lädt Fußballbegeisterte ein, gemeinsam das mit Spannung erwartete Champions League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand zu verfolgen. Dank einer Großbildleinwand werden die Fans das Spiel in bester Qualität und mit Live-Kommentaren genießen können. Verpasse nicht das einzigartige Event und komm morgen vorbei! von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (170 Wörter) Werbung Mit Gleichgesinnten und lautstarken Fans das Champions League Finale genießen! © 5min.at

Egal, ob du ein treuer Anhänger einer der teilnehmenden Finalisten bist oder einfach nur die aufregende Atmosphäre des Fußballs erleben möchtest – das Café Hauptplatz 17 in Villach bietet dir und deinen Freunden die perfekte Gelegenheit, gemeinsam mit anderen Fans mitzufiebern und die Höhepunkte des Spiels zu erleben. Morgen, am 10. Juni, findet das Public Viewing Live-Streaming Finale der Champions League in der Lounge im Obergeschoss statt.

Public Viewing - Champions League Finale Manchester City gegen Inter Mailand Wann: Am 10. Juni

Wo: Café Hauptplatz 17, Lounge-1.OG

Beginn: 20 Uhr

Spannende Fußball-Action im Hauptplatz 17 Café

Doch das war noch nicht alles! Neben dem Champions League-Finale am 10. Juni möchte das Hauptplatz 17 Café euch mit großer Freude mitteilen, dass sie auch die packenden Begegnungen in der Fußball EM-Qualifikation zwischen Österreich und Belgien am 17. Juni sowie Österreich gegen Schweden am 20. Juni live übertragen werden. Mit gestochen scharfer Bildqualität und Live-Kommentaren verpasst du keinen Moment der Action. Worauf also warten?

Für größere Gruppen wird eine Reservierung im Hauptplatz 17 Café empfohlen, um sicherzustellen, dass genügend Plätze für euch bereitstehen. Weitere Informationen und Reservierungen unter: 0664 262 1975