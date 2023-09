Ab Ende Juni

Bonus­zahlung: Bald bekommst du einen wichtigen Brief vom Ministerium

Steiermark - Im Herbst ist es wieder so weit: Der Klimabonus 2023 wird ausgezahlt. Die Vorbereitungen dafür laufen im Klimaschutzministerium bereist auf Hochtouren. Schon Ende Juni erhält jeder Haushalt in Österreich ein erstes Infoschreiben per Post.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (145 Wörter)