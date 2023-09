Steirische Mannschaftsmeisterschaft Final Four: Beste Tennis-Teams matchen sich auf der Brucker Murinsel Bruck an der Mur - Die ESV-Tennisanlage auf der Brucker Murinsel ist am 8. und 10. Juni erneut Austragungsort der Finalspiele der Steirischen Mannschaftsmeisterschaft. Die besten vier Damen- und Herrenteams spielen sich an zwei Tagen den Meistertitel aus. Los geht es am Donnerstag, den 8. Juni, ab 11 Uhr mit den Halbfinalspielen. Gespielt wir parallel auf zwölf Plätzen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (292 Wörter) Die besten vier Damen- und Herren-Tennisteams spielen sich an zwei Tagen auf der Murinsel den Meistertitel aus. © Christian Mayer

Bei den Damen treffen die Gastgeberinnen des ESV Bruck auf den TSV Hartberg. Im zweiten Halbfinale duellieren sich der UTC Heimschuh und der TC Fink Graz. Da die Titelverteidigerinnen des Grazer Parkclubs die Qualifikation für das Final Four verpassten, wird es somit heuer neue Siegerinnen geben.

Final Four in Bruck an der Mur

Ähnlich spannenden wie bei den Damen wird es auch bei den Herren zugehen. Der Kapfenberger SV qualifizierte sich mit vier Siegen für die Finalrunde und spielt im Halbfinale gegen LUV Graz, das sich mit einem 5:4 gegen Gratkorn im letzten Abdruck für das Final Four qualifizierte. Im zweiten Halbfinale trifft der TC Weiz auf Irdning II. Neben Tennis vom Feinsten erwarten die Besucher am Samstag, den 10. Juni nicht nur die Finalspiele der Damen und Herren. Bei der großen Tennisparty gibt es Live-Musik, auch für die kulinarische Verpflegung der Spieler und Besucher ist bestens gesorgt. Aus regionaler Sicht haben sich mit den Damen des ESV-Tennis Bruck und den Herren vom KSV zwei Lokalmatadoren für das Final 4 qualifiziert. Für beide Teams ist es das zweite Final 4 in Folge, im Vorjahr erreichten die Bruckerinnen und Kapfenberger jeweils den starken dritten Platz.

© Christian Mayer

„Die Brucker Anlage eignet sich perfekt für ein derartiges Tennisevent. Vor allem ist uns wichtig, sowohl die besten Damen- als auch die Herrenteams eine schöne Bühne für das große Finale zu bieten“, meint STTV-Präsidentin Barbara Muhr. Für die Organisatoren des ESV-Tennis Bruck ist das Final Four neben der Head-Kids-Tour im Juli und dem Generali Race to Kitzbühel eines der absoluten Turnierhöhepunkte. „Das wird ein großartiges Tennisfest, bei dem wir gerade den Teams aus Bruck und Kapfenberg natürlich die Daumen halten“, so ESV-Obmann Gernot Prattes.