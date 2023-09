Staats- und Verwaltungspreis Öster­reichische Top-Aus­zeichnung für Villacher Projekt Villach - Für ein innovatives Projekt zur Straßenzustandserfassung erhielt die Stadt Villach vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport einen Staats- und Verwaltungspreis. Auch das Bürgerportal "kaerstin" wurde ausgezeichnet. von Phillip Plattner 3 Minuten Lesezeit (384 Wörter) Hinten von links: Baudirektor Otto Lauritsch, Stadtrat Harald Sobe, Bürgermeister Günther Albel, Christina Berger (Fördermanagement). Vorne von links: IT-Chef Manfred Wundara, Max Lustig (Wirtschaftshof-Leiter-Stv.), Tiefbau-Chef Thomas Moraus, Gerry Duschnig (Tiefbau). © Stadt Villach / Astrid Kompan

Ein wahrer Preisregen geht derzeit über die Stadt Villach nieder. Gerade erst konnten zwei internationale “Livcom”-Auszeichnungen entgegengenommen werden. Nun folgen hohe nationale Ehrungen: Erstmals hat Villach in Wien einen Staats- und Verwaltungspreis erhalten. Für die Einreichung “Straßenzustandserfassung” errangen die Abteilungen “Tiefbau” und “Wirtschaftshof” den Jurysieg in der Kategorie “Innovative öffentliche Beschaffung”. Zusätzlich belegte die Einreichung auch bei einem Studentenvoting im Rahmen der Preisverleihung den ersten Platz. Beim Siegerprojekt ging es darum, dass in den vergangenen Monaten alle Villacher Straßen digital erfasst und nach bestimmten Kriterien in Zustands-Kategorien eingeteilt wurden. Dies dient als Orientierungshilfe für künftige Sanierungen.

“Preise rücken Bürger in den Mittelpunkt”

“Gerade die jüngsten ehrenvollen Auszeichnungen belegen, wie innovativ und modern eine Behörde wie der Villacher Magistrat agieren kann”, sagt Bürgermeister Günther Albel. “So unterschiedlich die Preise auch sind, sie haben eine große Gemeinsamkeit: Sie rücken Bürger sowie deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt.” Insgesamt schafften es beim Staats- und Verwaltungspreis 143 Einreichungen von österreichischen Behörden in die große Finalrunde. Villach war mit zwei Projekten vertreten. Neben der Straßenzustandserfassung reichte die Stadt auch das Bürger-Portal “kaerstin” ein. Es errang in der Kategorie “Digitalisierung” eine Top-5-Platzierung.

“Wesentlicher Mehrwert für Bedienstete und Bürger”

Die digitale Plattform hat die Möglichkeiten enorm verbessert, Amtswege zeitsparend digital zu erledigen. Es bietet nicht nur viele Online-Formulare an, sondern auch Meldedaten und ein Bürgerservicekonto, das Überweisungen transparent auflistet. “Ich bin der festen Überzeugung, dass ein umfassendes digitales Angebot einen wesentlichen Mehrwert für Bedienstete, Politik aber vor allem auch für Bürger bringt. Die Stadt Villach ist seit jeher ein starker Partner bei der Umsetzung der Digitalisierungsoffensive”, weiß auch Landesrat Daniel Fellner.

Auszeichnungen als Bestätigung

“Mein Dank gilt allen Mitarbeitern im Rathaus Villach. Ohne ihre Bereitschaft, sich stets weiterzuentwickeln und den Weg der Digitalisierung nicht nur zu gehen, sondern aktiv mitzugestalten, ist eine moderne Behörde nicht mehr denkbar”, so Albel. Villachs Magistratsdirektor Christoph Herzeg sieht die zuletzt erreichten Top-Auszeichnungen als Bestätigung dafür, welch hohen Stellenwert modernes Personalmanagement gerade im öffentlichen Bereich mittlerweile hat: “Wir forcieren ausgezeichnetes Recruiting, optimieren kontinuierlich unser Fortbildungsprogramm und sorgen für zeitgemäße Rahmenbedingungen beim Arbeitsrecht. Mitarbeiter, die sich wertgeschätzt fühlen, erbringen noch bessere Arbeit.”