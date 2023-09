Rettung im Einsatz Lenker und Kind (4) bei Auffahr­unfall verletzt Deutschlandsberg - Nach einem Abbiegevorgang kam es Freitagvormittag, 9. Juni 2023, zu einem Auffahrunfall. Dabei wurden zwei Personen verletzt. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (110 Wörter) © 5min.at

Gegen 11 Uhr fuhr eine 34-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit ihrem Auto auf der Radlpass Straße B76. In Rettenbach bog sie nach rechts in eine Gemeindestraße ab. Der hinter ihr fahrende Pkw, gelenkt von einem 83-Jährigen aus dem Bezirk Deutschlandsberg, verringerte daher die Fahrgeschwindigkeit. Eine in dieselbe Richtung fahrende 31-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg dürfte dieses Manöver zu spät wahrgenommen haben und fuhr mit ihrem Pkw dem Fahrzeug des 83-Jährigen auf. Dabei wurden der 83-Jährige und der in einem Kindersitz ordnungsgemäß gesicherte vierjährige Sohn der 31-Jährigen unbestimmten Grades verletzt. Die Verletzten wurden von Rettungsdiensten in Krankenhäuser eingeliefert.