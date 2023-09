Warnstufe Rot Wetter­warnung: Gewitter im Anmarsch auf Graz Graz - Kräftige Regenschauer und Gewitter ziehen am Nachmittag über Graz. Laut der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) gilt aktuell die "Warnstufe Rot". von Redaktion 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) © 5min.at

In den letzten Tagen wurden Teile der Steiermark immer wieder von Starkregen und Überflutungen heimgesucht. Auch heute steuert eine heftige Gewitterfront auf die Steiermark zu. Die UWZ warnt aktuell vor Gewitter und Hagel. Warnstufe Rot gilt dabei für Graz, Graz Umgebung, Weiz sowie Teile von Leibnitz und der Südoststeiermark. “Das Wetter ist derzeit wie in einer Dauerschleife, täglich entstehen in der feuchten Luft Schauer und Gewitter. Der Schwerpunkt liegt derzeit im Süden des Landes, die stärkste Zelle ist hier nördlich von Graz unterwegs”, berichtet die Österreichische Unwetterzentrale. Aktuelle Warnungen findest du hier.