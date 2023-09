In Klagenfurter Tiefgaragen Kuriose Beute: Diebe demon­tieren Auspuff von zwei Motor­rädern Klagenfurt - In der Nacht auf heute ereigneten sich Einbruchsdiebstähle in zwei verschiedenen, Klagenfurter Tiefgaragen. Es wurde jeweils ein Auspuff von einem Motorrad demontiert. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (56 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Gleich in zwei verschiedenen Tiefgaragen wurde heute Nacht in Klagenfurt eingebrochen. In beiden Fällen gelangten unbekannte Täter auf noch nicht geklärte Weise in die versperrten Tiefgaragen und demontierten dort fachmännisch den Auspuff von jeweils einem Motorrad. “Es entstand jeweils ein Schaden in der Höhe von mehreren hundert Euro”, so die Polizei.