Mietpreisbremse in Villach Kräftige Mieter­höhung im Juli: Villacher Bürger­meister kritisiert Bundes­regierung Villach - Für 250.000 Österreicher erhöhen sich ab Juli die "Kategorie-Mieten" um 5,5 Prozent. Nicht so in Villach: Hier beschränkt eine im Gemeinderat beschlossene Mietpreisbremse die Erhöhungen für das ganze Jahr 2023 auf 2,5 Prozent. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (211 Wörter)

Bereits im Juli steigen die “Kategoriemieten” österreichweit erneut empfindlich an. Die europaweit fast einzigartig hohe Inflation lässt eine Erhöhung um 5,5 Prozent zu, wie das Justizministerium nun bestätigt hat. In den vergangenen 15 Monaten sind bestimmte Mietkategorien damit um mehr als 20 Prozent gestiegen. Durchatmen können die rund 3.000 Mieter von Villachs gemeindeeigenen Wohnungen. Sie sind von der 5,5-Prozent-Erhöhung nicht betroffen. Grund ist ein Beschluss des Gemeinderats, eine Mietpreisbremse umzusetzen. Sie besagt, dass heuer und 2024 die städtischen Kategorie-Mieten um nur maximal jeweils 2,5 Prozent steigen dürfen.

Bereits in vielen Kärntner Städten in Anwendung

“Dies ist ein wesentlicher Beitrag, um nicht weiter an der Teuerungsschraube zu drehen”, sagt Bürgermeister Günther Albel. Er kritisiert einmal mehr die Bundesregierung: “Sie zeigt leider keinerlei Ambition, die Finanzsorgen der Menschen in diesem Land ernstzunehmen und die dramatische Entwicklung zu stoppen.” Selbst Top-Ökonomen hätten bestätigt, dass Mietpreisbremse ein wirksames Mittel zur Inflationseindämmung wäre. “Es ist mir unerklärlich, wie der Regierung die dramatische Lage vieler Menschen dermaßen egal sein kann.” Als Obmann des Kärntner Städtebundes hat Albel zuletzt eine rechtlich abgesicherte Mietpreisbremse für alle Kärntner Gemeinden ausarbeiten lassen. Sie wird in Städten wie Villach, Klagenfurt und St. Veit bereits angewendet.