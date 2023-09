Nur stadteinwärts befahrbar Ab Montag: Das bedeutet Sanierung der Draubrücke für den Verkehr Villach - Ab Montag, 12. Juni, wird die Villacher Stadtbrücke über die Drau generalsaniert. Über die Brücke kommt man dann nur noch stadteinwärts. Als Folge werden Busfahrpläne adaptiert und Umleitungen eingerichtet. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (287 Wörter) © Madlin Peko

Die Stadtbrücke über die Drau bildet die wichtigste Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt. Nun muss das Bauwerk generalsaniert werden. Die Arbeiten starten am kommenden Montag, den 12. Juni. Die Brücke wird dann für den Verkehr nur noch stadteinwärts befahrbar sein, stadtauswärts wird umgeleitet. Deshalb können die Bushaltestellen Markthalle und Lederergasse von den Linien 2, 4, 7, 8, 9, 18, 50 und 8573 während der Bauphase nicht mehr bedient werden. Stattdessen können Öffi-Nutzer die Haltestelle Steinwenderstraße (beim Interspar) nutzen. Die Busse fahren dann über die Alpen-Adria-Brücke Richtung Hauptbahnhof.

“Bauarbeiten führen unweigerlich zu Verzögerungen”

“Die notwendigen Bauarbeiten an so wichtigen Verkehrsknotenpunkten führen unweigerlich zu Verzögerungen und Problemen im alltäglichen Verkehr. Alle Beteiligten sind sehr darum bemüht, Verspätungen und Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten”, so Verkehrsreferent Sascha Jabali. Auch der Individual-Verkehr ist von der Brückensanierung betroffen, weil die Brücke auch dafür während der gesamten Bauphase nur stadteinwärts befahrbar sein wird. Stadtauswärts werden Umleitungen über die Alpen-Adria-Brücke und die Kriegsbrücke in der Ossiacher Zeile eingerichtet. Die Draulände bleibt in Richtung Gerbergasse befahrbar.

Stadtauswärts muss das Rad geschoben werden

Fußgänger können auch während der Bauphase die Brücke benutzen. Radfahrer dürfen stadteinwärts fahren, stadtauswärts müssen sie das Rad über die Brücke schieben. Im Zuge der Sanierung kommt es auch zu Arbeiten unter dem Brückentragwerk. Während dieser Arbeiten werden Geh- und Radwege unter der Brücke (südlich und nördlich der Drau) wechselseitig für Fußgänger und Radfahrer gesperrt und auf die jeweils gegenüberliegende Seite umgeleitet. Die Sanierungsarbeiten an der Stadtbrücke sollen Mitte November abgeschlossen sein.