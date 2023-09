Heute Mittag Wegen Voll­bremsung: Moped-Fahrer stürzt und wird dabei verletzt Klagenfurt - An der Kreuzung der 8.-Mai-Straße mit der Bahnhofstraße kam heute Mittag ein Moped-Fahrer zu Sturz und verletzte sich dabei. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (81 Wörter) © Bettina Nikolic

Gegen 12.48 Uhr fuhr ein 66-jähriger Mann heute mit seinem Moped in der 8.-Mai-Straße in Klagenfurt stadtauswärts. Bei der Kreuzung mit der Bahnhofstraße wollte er gerade weiterfahren, eine 62-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto aber in die Kreuzung ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, machte der 66-Jährige eine Vollbremsung und kam dabei zu Sturz. Er verletzte sich unbestimmten Grades und wurde daraufhin von der Rettung ins Klinikum gebracht. “Beide Alko-Tests verliefen negativ”, wie die Polizei berichtet.